بصورة مع جورج وسوف .. غادة بشور تكشف حقيقة زواجها

كشفت النجمة غادة بشور حقيقة زواجها من النجم الكبير جوروج وسوف، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت غادة صورة برفقة جوروج وسوف، وصرحت من خلالها قائلة: الصحافه الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن؟ .. من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع

مين احكيتو؟ .. باختصار اشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا.

وأضافت غادة: بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار.

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يذكر أن النجمة غادة بشور شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل أهل الوفا، والمسلسل من تأليف فايز بشير، وإخراج محمد نصر

الله، وبطولة كل من دانة جبر، أريج خضور، إنجي مراد، نزار أبو حجر، بريجيت ياغي، فهد نجار، سمر عبدالعزيز، محمد خاوندي، مظهر جروج، رشا حاضري، تولاي هارون، رهف الرحبي، سمير الشماط، صفوح ميماس، جرجس جبارة، تحية ميهوب، معن عبدالحق، محمد قنوع، عاصم حواط، ريم عبدالعزيز، حسام تحسين بيك، رهف عبدالله، نجاة محمد، رضوان قنطار، فراس حسن، رغداء هاشم.

يذكر أن النجم الكبير جروج وسوف طرح مؤخرًا كليب بعنوان ملكة جمال الروح، والكليب من إخراج جاد شويري، والأغنية من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافي، وتوزيع طوني سابا، كما كسر الكليب حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.