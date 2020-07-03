طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم مو ضروري، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية مو ضروري من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين. Advertisements يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا كليب بعنوان ياللي احبك موت، والكليب من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان، والكليب من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. ماجد المهندس يطرح أحدث أغنياته مو ضروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.