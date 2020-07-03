نسرين طافش تناشد منظمة حقوق الطفل لمحاسبة المعتدين على الطفل السوري

ناشدت الفنانة نسرين طافش منظمة حقوق الطفل لمحاسبة المعتدين على الطفل السوري، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصرحت نسرين قائلة: أين منظمة حقوق الطفل من جريمة اغتصاب

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الطفل السوري متى يحاسب الوحوش مغتصبين الطفل السوري في لبنان كم طفل آخر يجب ان يغتصبوا حتى تتم محاسبتهم بعيدا عن الطائفية و باسم الانسانية .. اللهم انزل بهم و بامثالهم اقسى درجات العقوبة ليكونوا عبرة لكل من لم يعتبر.

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة مسلسل الوجه الآخر، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة كل من ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين عزمي، مهند حسني، عماد رشاد، هبة الأباصيري.