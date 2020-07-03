عمرو دياب يستعد لألبومه الجديد في 2021

بدأ النجم الكبير عمرو دياب في العمل على ألبومه الجديد، والمرجح طرحه في مطلع عام 2021.

ويضع عمرو دياب حاليًا ملامح ألبومه الجديد، والاتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزًا في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

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يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان سهران، وضم الألبوم حوالي 16 أغنية من أبرزهم: جامدة بس، هيعيش يفتكرني، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، ياروقانك، روح، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.