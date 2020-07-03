الممثل باسل خياط بصورة جرئية على الشاطىء وهو عاري الصدر

فاجأ الممثل السوري باسل خياط متابعيه عبر حسابه الخاص في موقع انستغرام بصورة جريئة ظهر فيها عاري الصدر على شاطىء البحر.
وقد كشف خياط من خلال هذه الصورة عن وشمين على ذراعه اليسرى.
وعلّق باسل على الصورة قائلاً: "إلهام، تحفيز، حب، رياضة، لبنان، سوريا، دبي".
الجدير ذكره أن خياط خاض السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "النحات" بطولته الى جانب أمل بوشوشة وليا أبو شعيا ودياموند بو عبود من تأليف بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.
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