شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبدأ قصة حب بين براد بيت وجينا دافيس خلال الأيام المقبلة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تكون حياة نجم هوليوود الشهير براد بيت محط تركيز كل وسائل الإعلام الفنية إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو ما يجعله في بعض الأحيان يقع ضحية للشائعات، وكانت أحدث هذه الشائعات هى ارتباطه بنجمة الأوسكار الأمريكية جينا دافيس.



جينا و براد

فقد أشار أحد التقارير المنشورة فى مجلة "New Idea" إلى أن النجمين براد ودافيس اللذين تعاونا في فيلم " Thelma & Louise " الذي أنتج عام 1991 قررا أن يحولا الخيال لحقيقة، وتزعم المجلة أن النجمين يخططا للقاء مثير من أجل تناول العشاء في أجواء مميزة جعل أصدقائهما المقربين يتوقعون انها بداية قصة حب ستكون محور أحاديث الملايين خلال الفترة المقبلة ، و زعم أحد المصادر و هو صديق مقرب للمثلة الشهيرة مؤكدا للمجلة أن دافيس متحمسة للغاية بشأن موعدها القادم مع نجم هوليوود الشهيرة الذي ربما يعوضها قصة حيها التي تدمرت بعد طلاقها من زوجها ريزا جراحى.

ونفى موقع "جوسيب كوب" الشائعة التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد التواصل مع مصدر قريب من براد بيت والذى قال إن القصة غير صحيحة ووهمية ولا تستحق الالتفات لها.