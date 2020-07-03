شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وأمينة خليل من كواليس "توأم روحى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد صناع فيلم "توأم روحى" للنجمين حسن الرداد وأمينة خليل، لطرح الفيلم فى ‏موسم عيد الأضحى المقبل، بعد أن انتهى المخرج عثمان أبو لبن من تصويره ‏وجمعت المشاهد الأخيرة الرداد وأمينة خليل.‏

وروج المنتج أحمد السبكى للفيلم بنشر صورة من كواليس العمل جمعت النجمين ‏حسن الرداد وأمينة خليل، ظهر فيها الأول مستلقى على الأرض بينما تمسك أمينة ‏خليل بوجهه، وعلق السبكى على الصورة: "قريبا" ‏

والفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، ‏وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو ‏لبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم قصة حب لهنا الزاهد وأحمد حاتم‎.‎

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وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم ‏عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن ‏حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد ‏السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح ‏تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة‎.‎