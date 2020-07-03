شكرا لقرائتكم خبر عن عام كامل على خبر الإعداد لعمل فنى عن ميلانيا ترامب.. المشروع "طلع فنكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عام كامل أى فى بداية شهر يوليو الماضى نشرت بعض المواقع الفنية أن النجمة العالمية جنيفر جارنر ستجسد شخصية السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، وهو المشروع الذى وصفته بعض المواقع بـ"المشروع السرى"، لكن فى الحقيقة أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن بالرغم من الاهتمام الإعلامى بالكشف عن هذه الفكرة فى ذلك الحين، كذلك لم يعلن عن أى تفاصيل خاصة به سواء طاقم العمل أو الاستوديوهات المنتجة للعمل، وهو ما دفع بعض المواقع لتؤكد أن ما يتردد ما هو إلا شائعة لكنهم تركوا الموضوع للوقت على أمل البدء فى هذا المشروع.



ميلانيا ترامب و جنيفر جارنر

وكان واحد من المواقع التى نشرت الموضوع هو "Life & Style" الذى أشار إلى أن النجمة العالمية جنيفر جارنر كانت الخيار الأفضل لتجسيد شخصية السيدة الأولى في سيرة ذاتية، وأشار مصدر للموقع إلى أنه كان هناك الكثير من الاهتمام بتقديم فيلم أو مسلسل قصير عن ميلانيا.

وقد أشار التقرير إلى أن "المشروع السرى" سيركز على كيفية استمرار ميلانيا الشابة، التي نشأت في مبنى سكني في سلوفينيا ، في مهنتها كعارضة أزياء، والتقت بزوجها دونالد ترامب، وأصبحت السيدة الأولى للولايات المتحدة، وواصل المصدر أن ميلانيا ترامب هى واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للاهتمام.