شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح كليب "الناس في بلادي" على "يوتيوب".. اعرف كلمات الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.

لقطة من فيديو كليب أغنية الناس في بلادي للكينج محمد منير

وشاركت في الفيديو كليب لأغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، ومن المقرر طرح الأغنية على القنوات الفضائية يوم 3 يوليو.



لقطة من فيديو كليب الناس في بلادي

الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي.

لقطة من فيديو كليب الناس في بلادي

يذكر أن نجوى إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام 1984 خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير "استديو 84"، وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغنى عددا من أغانيه منها أم الضفاير وصبيه وقمر .

لقطة من فيديو كليب الناس في بلادي

وفيما يلي كلمات أغنية الناس في بلادي

فِي جنوبك شَمْس وَخَضِرَة

فِي شِمَالِك بَحْرٌ ومطرة

وَفِي غربك شرقك صَحْرَاء

رملك الْمَاسّ وَيَاقُوت

فيكي الجغرافيا تَعْلَم

وَتَارِيخ فَاضِل يَتَكَلَّم

وَعِلْمُك عَلَى قَلْبِي مُعَلِّمٌ

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وَبُنِيَت فِي الْعِشْق بُيُوت

‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا

عُمَّال بيشق الصحرا

أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا

أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت

نرقص ونطير ونغني مَيْن يَعْشَق اِكْتَر مِنِّي

أَنَا حاسس إنِّي كَأَنِّي برجع طِفْل صغنتوت

وبلادي بِلَادِي بِلَادِي ليكي حِبِّي وفؤادي

ياسلام ع النَّاسُ فِي بِلَادِي وَلَا الْجَيْش المظبوط

إِحَنًا شَبَابَك ورجالك ضحكك نَيْلِك وقنالك

وصليبك وَيَا هلالك ماسكين ايديك عَلَى طُولِ

احلوي يامصر وَقَوْمِي تَعَالَى نَفْرَح دا الْيَوْم يُومِئ

دا أَنَا رَاجِلٌ مَلو هدومي بَوفي بوعدي ومسؤول

‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا

عُمَّال بيشق الصحرا

أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا

أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت