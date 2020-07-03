شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ينشر بوستر تشويقى لألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكى مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم " أيام " بأغنية "قولوله سماح" وحققت نجاحا كبيرا واحتلت التريند وقت طرحها وهى من كلماته، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة وتعاون فى أغنية "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا عقب الانتهاء من تسجيل معظم أغانيه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

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أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره فى حفل لايف فى شهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".