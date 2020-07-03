شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الخطورة يتصدر بعد عرض أول حلقتين على ‏watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى، قائمة ‏التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل"، تزامنًا مع عرض ‏حلقتين من أحداثه على منصة ‏watch it‏.‏

بدأت الحلقة الأولى باستعراض الشخصيات، والتى ‏أوضحت أن مالك – أحمد العوضى مهندس اتصالات، ‏ومتزوج من نور- ريم مصطفى، والتى تعمل أيضاً فى ‏شركة اتصالات، لكن تبين أن هناك منافسة بين الزوجين ‏فى العمل.‏

وخلال الأحداث، مر مالك – أحمد العوضى على زوجته ‏نور – فى عملها ليذهبا لتناول الغداء مع والديه أحمد ‏صيام وناهد رشدى، إلا أن زوجته طلبت منه أن تمر على ‏البنك لتخليص بعض الأوراق الخاصة بها، وبالفعل ذهبا ‏إلى البنك، وانتظرها مالك خارج البنك فى سيارته، لكن مع ‏مرور الوقت، تأخرت نور داخل البنك، فاضطر مالك ‏للاتصال بها للاطمئنان عليها، ليجد ملثمين يقتحمون البنك ‏وتنتظرهم سيارات سوداء اللون خارج البنك، ليذهب مالك – ‏أحمد العوضى، لينقذ زوجته، ليجد العصابة الملثمة قيدت ‏كل من فى البنك، وسرقت الأموال، وضربت العصابة مالك ‏وأسقطته أرضاً وهربت.‏

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وإنقاذاً لزوجته، استقل مالك سيارته فوراً، لملاحقة العصابة ‏الملثمة، وفى لحظة سريعة، تعامل أحد الملثمين وهو – ‏حمزة العيلى، ومعه شقيقه حسنى شتا، مع مالك – ‏العوضى، وأطلقا عليه الرصاص، لتنقلب به السيارة فى ‏الطريق فى حادث مروع، وتهرب العصابة بالأموال من ‏البنك، وبعدها قيدوا الرهائن وتركوهم فى سيارات فى عدة ‏مناطق، ليدخل مالك المستشفى‎.‎