شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الخطورة يتصدر بعد عرض أول حلقتين على watch it والان مع تفاصيل الخبر
بدأت الحلقة الأولى باستعراض الشخصيات، والتى أوضحت أن مالك – أحمد العوضى مهندس اتصالات، ومتزوج من نور- ريم مصطفى، والتى تعمل أيضاً فى شركة اتصالات، لكن تبين أن هناك منافسة بين الزوجين فى العمل.
وخلال الأحداث، مر مالك – أحمد العوضى على زوجته نور – فى عملها ليذهبا لتناول الغداء مع والديه أحمد صيام وناهد رشدى، إلا أن زوجته طلبت منه أن تمر على البنك لتخليص بعض الأوراق الخاصة بها، وبالفعل ذهبا إلى البنك، وانتظرها مالك خارج البنك فى سيارته، لكن مع مرور الوقت، تأخرت نور داخل البنك، فاضطر مالك للاتصال بها للاطمئنان عليها، ليجد ملثمين يقتحمون البنك وتنتظرهم سيارات سوداء اللون خارج البنك، ليذهب مالك – أحمد العوضى، لينقذ زوجته، ليجد العصابة الملثمة قيدت كل من فى البنك، وسرقت الأموال، وضربت العصابة مالك وأسقطته أرضاً وهربت.
وإنقاذاً لزوجته، استقل مالك سيارته فوراً، لملاحقة العصابة الملثمة، وفى لحظة سريعة، تعامل أحد الملثمين وهو – حمزة العيلى، ومعه شقيقه حسنى شتا، مع مالك – العوضى، وأطلقا عليه الرصاص، لتنقلب به السيارة فى الطريق فى حادث مروع، وتهرب العصابة بالأموال من البنك، وبعدها قيدوا الرهائن وتركوهم فى سيارات فى عدة مناطق، ليدخل مالك المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شديد الخطورة يتصدر بعد عرض أول حلقتين على watch it لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.