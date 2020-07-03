شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتى الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الشائعات التي أطلقتها بعض الجهات المغرضة عن وفاة والدتها، مؤكدة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة وما زالت كما هي، مطالبة جمهورها، بخالص الدعاء لها لكى تجتاز هذه المحنة الصعبة.

وكان قد قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة، إن الحالة الصحية لرجاء الجداوى، غير مستقرة وحرجة داخل العناية المركزة للمستشفى، بعد مرور 37 يوما عليها فى العزل الصحى.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس، لعب دورًا مهمًا، فى ضبط نسبة الأكسجين فى الدم، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى ولو لحظات.

وأوضح المصدر الطبى، أن الجهاز التنفس الصناعى الاختراقى، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بانتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.