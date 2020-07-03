شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد الموجى: عبد الحليم حافظ حبس والدى بسبب "قارئة الفنجان" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن لأغنية "قارئة الفنجان" قصة طريفة، بسبب طول مدة تلحينها التي تجاوزت 4 سنوات، فقام عبد الحليم حافظ بحبس والدى داخل غرفة بالفندق، واتصل علينا وأبلغنا بأنهم اذا أرادوا زيارة والدهم ان يبلغوه وسيذهب معهم للزيارة وبعد ذلك يغلق الباب رة أخرى لحين أن ينتهى من تلحين الأغنية.
للموجى العديد من الألحان الهامة لكبار مطربي ومطربات عصره، فمن "للصبر حدود، واسأل روحك" لأم كلثوم، و"أنا قلبي ليك ميال، ياما القمر على الباب"، والتقى أيضًا المطربة فايزة أحمد التي قدم لها العديد من الأغنيات الشهيرة "أنا قلبي إليك ميّال، م الباب للشبّاك، تمر حنة، بيت العز، حيران".
كما عمل مع محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، فايزة أحمد وغيرهم، وحصل الموجي على الميدالية البرونزية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 ، وعلى "وسام العلم ووسام الاستحقاق" من الرئيس الراحل السادات عام 1976، وفي عام 1985م حصل على شهادات تقدير من الرئيس الراحل مبارك، كما حصل على أوسمة ونياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية.
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