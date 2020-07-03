شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نماذج للمرأة يقدمها مسلسل "ليه لأ" لـ أمينة خليل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مسلسل "لية لأ" للفنانة أمينة خليل كثير من الجدل حول طبيعة العمل والقصة التى تناقشها أمينة حول المرأة الثلاثينية، حيث تناقش دور الفتاة التى تخرج من تقييد أسرتها وتحكم والدتها فى زمام أمور الجيل الأصغر، حتى تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، وتدخل فى مواجهة عنيفة مع والدتها.

لذلك أظهر المسلسل 5 نماذج مختلفة من المرأة خلال الحلقات أولها شخصية "عاليا" وهى بطلة الحدوتة أمينة خليل، والتى لا تعرف أى شىء عن الحياة وليس لديها كثير من خبرات الحياة اليومية حتى خرجت من عباءة تحكم والدتها، والتى تجسدها الفنانة هالة صدقى لكى تستقل بذاتها وهى فى عمر الثلاثين لتعمل فى أكثر من مهنة لكى تحصل على المسابقة التى تحلم بها وتسافر خارج البلاد.

النموذج الثانى الذى أبرزه مسلسل "لية لأ" : هى الفنانة شيرين رضا "هالة"، والتى تجسد دور الخالة وعمرها 45 عاما ولم يسبق لها الزواج من قبل وتربطها علاقة حب مع شاب يصغرها بـ10 سنوات تقريباً لتدخل فى صراعات مع أهله وأهلها بسبب سنها فهى المرأة التى تعتمد على نفسها وترفض الزواج من أى رجل حتى وقعت فى حب هذا الشخص، وتحاول دعم عاليا ابنت شقيقتها لتعوض نقص الحرية التى تعرضت له من أهلها.

النموذج الثالث: هى شخصية مريم الخشت "رضوى" الصديقة المقربة لـ"عاليا" والمحجبة فهى ضعيفة الشخصية وتنصاع لأوامر خطيبها ولا هم لها سوى الزواج فقط حتى تزوجت بالفعل وانصاعت لأوامر زوجها بعدم رؤيتها لصديقتها المقربة "عاليا" ومنعها من حضور حفل زفافها، وربما في الحلقات المقبلة تثور "رضوى" ويحدث تغيير وتطور في ملامح الشخصية.

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النموذج الرابع: شخصية الممثلة بسنت شوقى الفتاة التى تعيش بنمط الحياة الأوروبية والتي عاشت مع خطيبها محمد الشرنوبى أثناء وجودهما في الخارج وحينما عادا ‏إلى ‏مصر كانت تفكر في السفر مرة أخرى، حتى مرض والد الشرنوبى وقرر تأجيل السفر فغضبت وهددته بالانفصال، لا تقيم وزن لأي عرف وتلومه ‏على عدم إقامتهما سويًا ‏فيخبرها أن التقاليد فى مصر غير الدول الأوروبية.





النموذج الخامس للمرأة شقيقة "عاليا" أمينة خليل وتجسدها الفنانة ناردين فرح فهى المراة المتزوجة فهى نسخة من والدتها ولا تعطى الحرية لأبنائها ورغم رشاقتها واهتمامها لنفسها إلا أنها مقصرة في حق زوجها ويجسده الفنان عمر السعيد، ودائما يوجه لها أنها مهملة في حقه وتقابل هذا الإتهام بهدوء وبرود.





مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎