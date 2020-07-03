ابنة رجاء الجداوي لـ"الخليج 365": "حالة والدتي حرجة منذ أسبوعين ولا جديد فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن الوضع الصحي لوالدتها حرج منذ 15 يومًا.

وأعربت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن اندهاشها من نشر أخبار تتحدث عن وجود جديد حول تدهور حالة والدتها في بعض المواقع: "دي حالتها من 15 يوم ومش فاهمة ليه منزلين الأخبار دي دلوقتي".

وأضافت ابنة الفنان القديرة: "ماما زي أي مصاب كورونا في العالم، الفيروس لما اتمكن من الجسم عمل مشاكل كبيرة في الرئة والتنفس وده تسبب في إن حالتها بقت حرجة جدًا، ربنا معاها".

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، نُقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعدها دخلت غرفة العناية المركزة بالمستشفى تحت جهاز تنفس.

وخضعت الفنانة الكبيرة للحقن ببلازما المتعافين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت ووضعها الأطباء على جهاز تنفس صناعي تداخلي حنجري، حتى تتحسن نسبة الأكسجين في الدم.

ونفت ابنتها أميرة مختار في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن تكون والدتها قد فقدت الوعي كما أشيع، ولكن يخدرها الأطباء.