أنابيلا هلال أنيقة وأحمد الشامي بصحبة صديقه.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

Advertisements

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الكافيهات.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة رياضية أنيقة.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

أحمد الشامي

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بحمام سباحة بصحبة صديقه.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يستمتع فيها بأشعة الشمس