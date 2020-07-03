زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت هدى زوجة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلادها الموافق اليوم 2 يوليو، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".
ونشرت "هدى"، صورة لها عبر الموقع، وعلقت: "عيد ميلادي، شكرا لكل فرد من أفراد عائلتي وأصدقائي على جعلي سعيدة اليوم".
ومن جانبه علق أحمد زاهر على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا أغلي إنسانة في الكون".
وشارك أحمد زاهر، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس"، مع كل من النجوم محمد رمضان، روجينا، أحمد علاء، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.
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