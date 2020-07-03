فيديو| هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطعي فيديو من حفل تخرج ابنها "آدم" من المدرسة.

وأعربت "هنا"، عن سعادتها بتخرج ابنها وتمنت له النجاح والتوفيق في المراحل القادمة من حياته، وظهرت في الفيديو وهي تغازله وسط أصدقائه، وعلقت على الفيديو: "حفل تخرج آدم".

وشاركت هنا شيحة، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفى، أحمد صيام، كريم عبدالخالق، أيمن عزب، من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.