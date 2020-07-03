نور تنشر صورًا من جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة نور اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ولاقت الصور إعجاب الجمهور وأصدقائها، كما أبدت الفنانة لقاء الخميسي إعجابها بنور وإطلالتها. جدير بالذكر أن نور شاركت في السباق الرمضاني المنقضي 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنياعبدالعزيز، أحمد زاهر، سلوى عثمان، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، محمد جمعة، محمد مهران، رحاب الجمل.

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