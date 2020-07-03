شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب تحتفي باليوم العالمي لكلمة أحبك: بحبك يا لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وغردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم قائلة: "بمناسبة اليوم العالمي لكلمة أحبك... بحبك يا لبنان وبحبك يا شعب لبنان وبحبكم كلكم". Advertisements

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خطتها للفترة المقبلة مع أبنائها، حيث أكدت عبر حسابها على موقع إنستجرام بأنها تعيش فى بلد تفخر بما يتضمنه من مناطق ساحرة وخلابة، وبالتالى قررت الذهاب لزيارة تلك المناطق مع أبنائها، لتعرفهم على كل بقعة بها، واستدلت على ذلك بعدة صور من أحد المناطق الساحرة والخلابة فى لبنان.

ونشرت أكثر من صورة عبر إنستجرام مع عائلتها معلقة "هيدا لبنان هيدى شلالات بعقلين ... اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت ها السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق ... لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد".