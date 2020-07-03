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شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ونجلاء بدر يشاركون في بطولة فيلم سوء الرجالة والإعلان عن بطلة العمل قريبا والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن بطلة العمل وفي بيان صحفي قال القائمون علي العمل أنها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.
الفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير
أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.
أما عن سيناريو الفيلم فهو مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.
يذكر أن فيلم "سوء الرجال" من المتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في الفترة المقبلة
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