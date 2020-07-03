شكرا لقرائتكم خبر عن حلفت بالطلاق مش هالحن له 3 سنين.. تعرف على سر خلافات الموجى وعبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عازف الكمان يحيي الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، عن أن لوالده العديد من الأغاني الناجحة التي تعاون فيها مع العندليب عبد الحليم حافظ لا يستطع إحصاءها أبرزها، نار، حبيبها، رسالة من تحت الماء، أحبك، جبار، قارئة الفنجان.

وقال خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردى، إنه كان بين والده وعبد الحليم العديد من الخلافات من بينها أن عندما ارتفع أجر عبد الحليم لم يرتفع أجر الملحن وباقى صناع الأغانى معه.

وهو ما كشفه محمد رشدى من خلال عرض فيديو نادر للموسيقار الراحل محمد الموجى قال خلاله، عندما كان يحصل عبد الحليم على 500 جنيه بالفيلم كنت بتقاضى أجر ما بين 50 جنيه، وعندما ارتفع سعره في الأفلام الى 14 ألف جنيه لم يرفع أجرى معه الذى لم يتجاوز الـ 200 جنيه وقتها.

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وتابع، عبد الحليم كان شايف إن المفروض الملحن اللى معاه ميطلبش زيادة كنوع من أنواع الحفاظ على الكرامة، ولكن ما دخل الكرامة بالأجر، فحلفت عليه إنى مش هالحن له لمدة 3 سنين، واختفيت فعلا بعدها

للموجى العديد من الألحان المهمة لكبار مطربي ومطربات عصره، فمن "للصبر حدود، واسأل روحك" لأم كلثوم، و"أنا قلبي ليك ميال، ياما القمر على الباب"، والتقى أيضًا المطربة فايزة أحمد التي قدم لها العديد من الأغنيات الشهيرة "أنا قلبي إليك ميّال، م الباب للشبّاك، تمر حنة، بيت العز، حيران".

كما عمل مع محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، فايزة أحمد وغيرهم، وحصل الموجي على الميدالية البرونزية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 ، وعلى "وسام العلم ووسام الاستحقاق" من الرئيس الراحل السادات عام 1976، وفي عام 1985م حصل على شهادات تقدير من الرئيس الراحل مبارك، كما حصل على أوسمة ونياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية.