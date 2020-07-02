خاص- محمد خيري وأول حفل فني بعد كورونا… وهذا ما يحضر له

علم موقع “الخليج 365” أن النجم محمد خيري يستعد لمشروع فني كبير سيبصر النور قريبًا.

ويضع محمد اللمسات النهائية على هذا العمل الذي يشكل نقلة نوعية له على الساحة الفنية وتجربة جديدة سنكشف عن تفاصيلها الكاملة في الفترة المقبلة.

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من جهة أخرى، ضرب محمد خيري موعداً مع الجمهور وعشاق السهر بحفلة فنية في 11 تموز الجاري في “تياترو فردان” – بيروت، وهي الاولى له بعد فتح المقاهي والملاهي بعد فترة اغلاق بسبب فيروس كورونا.

وكان “خيري” قد أعاد طرح أغنية “أستاذ الغرام” التي سبق وطرحها في مايو 2016 بتوزيع جديد تحت اشراف الموزع ميشال فاضل، وقد تم اصدارها قبل أسابيع وقد حظيت بإقبال كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

أما في ما خص مشاريعه الغنائية القادمة، يستمع محمد خيري لمجموعة من الأغنيات على أن يختار الأنسب منها.