نجم حريم السلطان ضرَبَ حبيبته حتى نزفَت

في الساعات الماضية، تصدر الممثل التركي الشهير اوزان جوفين العناوين بعد انتشار أخبار تتحدث حول تعرض حبيبته للضرب على يده حتى نزفت ما ترك أثاراً على وجهها.

وتحدثت التقارير، ان نجم أجزاء مسلسل “حريم السلطان”، الذي لعب دور “الوزير رستم باشا”، اعتدى على حبيبته المعروفة باسم دنيز بولوتسوز بالضرب المبرح وذلك كما ظهرت في الصور التي نُشرت لها فيما بعد. كما قامت بإصدار بيان نددت فيه بما حدث، كما أكدت خلاله أنها لن تترك حقها إزاء التعدي عليها بهذا الشكل.

نذكر أن اوزان جوفين كان قد شارك في بطولة الجزء الأول من المسلسل التركي “بابل” الى جانب النجم التركي خالد أرغنش.