جمهور نجوى كرم حول العالم يتوحّد بخطوة مميزة

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Jul 02, 2020
توحّد محبّو الفنانة اللبنانية نجوى كرم في كل أنحاء العالم تحت بطاقة هوية جديدة لهم، تعبّر عن انتمائهم لخط كرم الفني بعنوان “الجيش النجواني”.
تتضمن هذه البطاقة الاسم والبلد والصورة الشخصية، كذلك كُتِبَ عليها القسم الآتي: “نقسم بالله العظيم أن نبقى نجوانيين إلى أبد الآبدين”، ويشمل ذلك توقيع الفنانة نجوى كرم.
تفاعل جمهور نجوى بشكل كبير مع هذه الفكرة، اما شمس الغنية اللبنانية قالت في تغريدة لها “اذا ما كنا ايد وحدة ما بهمني مشروعي بالفن”.
خطوة مميّزة في عالم الفنّ اللبناني، عابرة للانتماءات السياسية والطائفية الضيّقة، تعبّر عن التزام المحبّين بمسار فنانة يشهد لها تاريخها وفنّها ورسالتها في العالم.
تعود فكرة هذه البطاقة “الهوية النجوانية” إلى المتابعة نسرين العلي المقيمة في ألمانيا التي رغبت في العودة إلى لبنان لكنّ الظروف وقفت حاجزًا أمامها، أما التنفيذ فكان للمتابع اللبناني سامر أبو الحسن.
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