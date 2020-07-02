بالصور- أصالة حطت رحالها في بيروت مع افتتاح المطار

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Jul 02, 2020
حطت الفنانة أصالة نصري رحالها في بيروت مع افتتاح مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بعد أسابيع من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.
ونشر مصمم الازياء نيكولا جبران، عبر حسابه على انستغرام، صورة تجمعه مع أصالة مرحباً بها في لبنان حيث حضرت برفقة أولادها وشقيقها أنس نصري.
كما تداول جمهور أصالة صورة لها وهي تتناول العشاء مع صديقها نيكولا جبران وشقيقها وابنها وبعض الأصدقاء.
ومن المعروف حب أصالة لبيروت وحرصها الدائم على زيارة هذا البلد الذي يعاني حالياً أزمة اقتصادية خانقة.
من جهة أخرى، انضمت أصالة الى “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث تضع الشركة اللمسات النهائية على عمل فني ضخم من العيار الثقيل يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجمة السورية أصالة نصري بأغنية خليجية ستكون مفاجأة للجمهور العربي.
نذكر ان أصالة انتهت من تصوير أغنية جديدة بعنوان “الحب والسلام” من كلمات والحان الشاعر والملحن محمد رحيم، ومن المتوقع صدورها خلال أيام قليلة.
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