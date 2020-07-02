من هم أبطال المسلسل التركي “القناص”؟

Jul 02, 2020
رسميًا، يبدأ كل من نجمي تركيا شوكرو اوزيلديز وبشرى ديفيلي بتصوير مسلسل جديد بعنوان “القناص” وذلك في شهر آب/اغسطس المقبل.
المسلسل من انتاج NTCMedya واخراج ولي تشيليك ومن كتابة هاكان كاندال، على أن يعرض على قناة ATV في الموسم الجديد.
كما انضمت عائشة ارتوران، تولقا تيكين، ديرين تالو الى أبطال المسلسل.
من أهم أعمال شوكرو اوزيلديز “مسألة شرف”، “شمس الشتاء”، “نجمة الراعي”، ” الموسم”، “تنفس” وغيرها. أما بشرى ديفيلي اشتهرت بمسلسلات “الفاتح”، “الإنتقام الحلو”، “الحلوات الصغيرات الكاذبات” وغيرها.
نذكر أن شوكرو اوزيلديز وبشرى ديفيلي سبق والتقيا في مسلسل “الحلوات الصغيرات الكاذبات”.
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