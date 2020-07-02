فن ومشاهير

من هم أبطال المسلسل التركي “القناص”؟

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 02, 2020

رسميًا، يبدأ كل من نجمي تركيا شوكرو اوزيلديز وبشرى ديفيلي بتصوير مسلسل جديد بعنوان “القناص” وذلك في شهر آب/اغسطس المقبل.

المسلسل من انتاج NTCMedya واخراج ولي تشيليك ومن كتابة هاكان كاندال، على أن يعرض على قناة ATV في الموسم الجديد.

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كما انضمت عائشة ارتوران، تولقا تيكين، ديرين تالو الى أبطال المسلسل.

من أهم أعمال شوكرو اوزيلديز “مسألة شرف”، “شمس الشتاء”، “نجمة الراعي”، ” الموسم”، “تنفس” وغيرها. أما بشرى ديفيلي اشتهرت بمسلسلات “الفاتح”، “الإنتقام الحلو”، “الحلوات الصغيرات الكاذبات” وغيرها.

نذكر أن شوكرو اوزيلديز وبشرى ديفيلي سبق والتقيا في مسلسل “الحلوات الصغيرات الكاذبات”.

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