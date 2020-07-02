شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا للفنان يوسف الشريف: أنا بتلامس عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" على تصريحات الفنان يوسف الشريف التي قال فيها إنه يضع بنودا في أعماله الفنية لرفض المشاهد الساخنة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي رامي ضوان، حيث قالت أبلة فاهيتا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس :"أنا بتلامس عادي".

وكان يوسف الشريف صرح في آخر لقاء تليفزيونى له مع الإعلامى رامى رضوان : " "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

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وتابع الشريف: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".

يوسف الشريف كانت أخر أعماله في الموسم الرمضانى الماضى مسلسل "النهاية"، من فكرته وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.