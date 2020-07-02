وفاة الإعلامي الأمريكي هيو داونز عن 99 عاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإعلامي هيو داونز، الذي منحته شخصيته الاجتماعية وطبعه الحازم القدرة على الانتقال بين عالمي برامج المسابقات والشبكات الإخبارية، توفي عن عمر ناهز 99 عاماً.

وأفاد بيان لأسرته نقلته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن داونز توفي الأربعاء في مسكنه بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا.

واستضاف داونز برنامج المسابقات "كونسنتريشن" وبرنامج شبكة "إيه.بي.سي نيوز" "20/20" خلال مسيرة بالإذاعة والتلفزيون استمرت أكثر من 60 عاماً.