القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإعلامي هيو داونز، الذي منحته شخصيته الاجتماعية وطبعه الحازم القدرة على الانتقال بين عالمي برامج المسابقات والشبكات الإخبارية، توفي عن عمر ناهز 99 عاماً.
وأفاد بيان لأسرته نقلته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن داونز توفي الأربعاء في مسكنه بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا.
واستضاف داونز برنامج المسابقات "كونسنتريشن" وبرنامج شبكة "إيه.بي.سي نيوز" "20/20" خلال مسيرة بالإذاعة والتلفزيون استمرت أكثر من 60 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامي الأمريكي هيو داونز عن 99 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.