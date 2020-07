6 أفلام للمراهقين مستوحاة من أعمال شكسبير

نجحت هوليوود في تحويل 6 روايات شهيرة للكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير (1564 - 1616) إلى أفلام سينمائية للمراهقين.

ورصد موقع "إنترتيمنت ويكلي" الأفلام الـ 6، التي صُنِعت للمراهقين في سردها وطريقة كتابة السيناريو الخاص بها، لدرجة تجعل مَن شاهدها لا يصدق أنها في الأصل مستوحاة من روايات لشكسبير.

وبدأ الموقع القائمة بفيلم Just One of the Guys الذي طرح في عام 1985، المتسوحى في قصته من العمل المسرحي الشهير لشكسبير Twelfth Night.

وشارك في بطولة الفيمل جويس هيسر و بيلي جين، وكلايتون رونر، و ويليام زابكا، وتوني هدسون.

والفيلم الثاني بالقائمة هو فيلم GET OVER IT، الذي طرح في عام 2001، وهو مستوحى من رواية شكسبير A Midsummer Night’s Dream، وشارك في بطولته كريستين دانست وبن فوستر و ميليسا ساجميلر.

Advertisements

والفيلم الثالث بعنوان 0، طرح في عام 2001 أيضا، وكانت قصته مستوحاة من رواية "ماكبيث" الشهيرة لشيكسبير، من بطولة جوش هارتنيت وجوليا ساتيالز.

والفيلم الرابع هو فيلم SHE’S THE MAN الذي طرح عام 2006، وكان مستوحى من رواية شيكسبير Twelfth Night، وكان من بطولة شانينج تيتوم.

والفيلم الخامس بالقائمة هو فيلم Romeo and Juliet الذي طرح عام 2006، وكان مستوحى من الرواية الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه، من بطولة ليوناردو دي كابريو.

والفيلم السادس والأخير هو فيلم 10 THINGS I HATE THE MOST ABOUT YOU، المستوحى من رواية شيكسبير The Taming of the Shrew، وطرح هذا الفيلم في عام 1999 من بطولة النجم الراحل هيث ليدجر.