كريستوفر نولان يعلّق على "تصريحات الكرسي" من آن هاثوي

قطع المخرج الكبير كريستوفر نولان صمته بعدما أثارت الفنانة آن هاثاواي الجدل بشأن قاعدته الغريبة بشأن منع الكراسي في مواقع تصوير أفلامه.

وعملت هاثاواي مع نولان في أكثر من فيلم منها "Interstellar – إنترستيلر" و"The Dark Knight Rises – نهوض فارس الظلام".

وقالت هاثاواي عن منع الكراسي في مواقع تصوير نولان: "إذ حصلنا على كراسي فهذا يعني أن بإمكاننا الجلوس، وجلوسنا يعني أننا لا نعمل"، وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي.

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نولان لم ينتظر طويلا ليخرج عن صمته ويقدم الرد على هذه التصريحات من آن، حيث خرجت المتحدثة الرسمية باسم نولان، السيدة "كيلي بوش نوفاك"، لتنفي ما أثارته آن هاثوي من تصريحات.

وقالت كيلي في تصريحات أدلت بها لموقع IndieWire نقلتها الصحيفة البريطانية، إن ما قالته آن هاثاواي مغلوط، كون نولان يسمح لجميع العاملين معه خلال تصوير أفلامه بالجلوس بشكل طبيعي أثناء العمل، كما أوضحت أن نولان نفسه، هو الذي لا يفضل الجلوس أثناء عمله بموقع التصوير.

وشددت كيلي في تصريحاتها على الأشياء التي يحظرها بالفعل نولان داخل موقع التصوير، وحددتها في الهواتف المحمولة، وقالت إنه لا ينجح في منعها دائما بنسبة 100%، كما يحرّم التدخين داخل موقع تصوير الفيلم وهذا يطبقه بمنتهى الحسم.