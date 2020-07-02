جيسون موموا يستعد للتعاون مع "ديزني" في فيلم جديد

يستعد النجم جيسون موموا للتعاون مع شركة ديزني في عمل سينمائي جديد، عبارة عن نسخة سينمائية حية مقتبس من مسلسل رسوم متحركة كلاسيكي.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن موموا، سيجسد الأداء الصوتي لأحد شخصيات الفيلم، المقتبس من مسلسل الرسوم المتحركة Frosty The Snowman الذي كان يعرض على التليفزيون الأمريكي أواخر فترة الستينيات.





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وقالت الصحيفة إن الفيلم سيكون نسخة سينمائية حية بتقنية CGI، شبيه لأفلام ديزني التي طرحت بالطريقة نفسها في السابق، مثل فيلم الأسد الملك.

وسيعرض الفيلم المخصص لفترة أعياد الكريسماس، بطريقة موسيقية، تشمل العديد من الأغنيات كما كان يقدم في أول سنوات عرضه.

وعرف النجم الكبير جيسون موموا، بتجسيده لشخصية أكوا مان، ضمن عالم أبطال DC السينمائي الذي شارك في بطولته أيضا نجوم مثل هنري كافيل وبن أفليك.