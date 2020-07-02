أحمد جمال أحمدالخميس 2020/7/2 10:59 م بتوقيت أبوظبي
يستعد النجم جيسون موموا للتعاون مع شركة ديزني في عمل سينمائي جديد، عبارة عن نسخة سينمائية حية مقتبس من مسلسل رسوم متحركة كلاسيكي.
وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن موموا، سيجسد الأداء الصوتي لأحد شخصيات الفيلم، المقتبس من مسلسل الرسوم المتحركة Frosty The Snowman الذي كان يعرض على التليفزيون الأمريكي أواخر فترة الستينيات.
وقالت الصحيفة إن الفيلم سيكون نسخة سينمائية حية بتقنية CGI، شبيه لأفلام ديزني التي طرحت بالطريقة نفسها في السابق، مثل فيلم الأسد الملك.
وسيعرض الفيلم المخصص لفترة أعياد الكريسماس، بطريقة موسيقية، تشمل العديد من الأغنيات كما كان يقدم في أول سنوات عرضه.
وعرف النجم الكبير جيسون موموا، بتجسيده لشخصية أكوا مان، ضمن عالم أبطال DC السينمائي الذي شارك في بطولته أيضا نجوم مثل هنري كافيل وبن أفليك.
كانت هذه تفاصيل خبر جيسون موموا يستعد للتعاون مع "ديزني" في فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.