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شهادات صادمة عن تحرش شاب بـ50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث

الخليج 365

الخميس 2020/7/2 06:57 م بتوقيت أبوظبي

تصدَّر هاشتاج "المتحرش أحمد بسام زكي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الأخيرة في مصر، إذ اتهمت فتيات درسن بالجامعة الأمريكية في العاصمة القاهرة شاباً بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب طفلة عمرها 14 عاماً. 

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، فإنَّ مجموعة من الفتيات اتهمن شاباً يدعى "أ. ز" يدرس في الجامعة الأمريكية بالتحرش بهن وابتزازهن إذا لم يلبين طلباته الجنسية.


ونشرت فتيات

على "تويتر" أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية. 

وقالت إحدى الفتيات في

: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاماً، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول". 

وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفي إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكني لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية". 

وروت ثالثة ما حدث معها قائلة: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عني، ويقول أيضاً أنني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث". 

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