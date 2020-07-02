شهادات صادمة عن تحرش شاب بـ50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الخليج 365الخميس 2020/7/2 06:57 م بتوقيت أبوظبي
تصدَّر هاشتاج "المتحرش أحمد بسام زكي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الأخيرة في مصر، إذ اتهمت فتيات درسن بالجامعة الأمريكية في العاصمة القاهرة شاباً بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب طفلة عمرها 14 عاماً.
ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، فإنَّ مجموعة من الفتيات اتهمن شاباً يدعى "أ. ز" يدرس في الجامعة الأمريكية بالتحرش بهن وابتزازهن إذا لم يلبين طلباته الجنسية.
ونشرت فتيات
على "تويتر" أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.
He is a pedophile/rapist/sexual harrasser/manipulator, he violated over 50 women in Egypt, he also violets his colleagues in Spain. He blackmails his victims to sleep with him. He should be held accountable for committing all of these crimes by now. Please spread awareness. https://t.co/LDcHjZKevm pic.twitter.com/mhs4Rvpegi
Advertisements— سارة (@sarahxab_) July 1, 2020
وقالت إحدى الفتيات في
: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاماً، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".
Beware of those who befriend sexual predators and of those who belittle sexual assault stories. They may not have assaulted someone... but their silence is just as much a crime. 99.3%. Every. Single. Woman. You. Know. What are YOU going to now do about it?#المتحرش_أحمد_بسام_زكي pic.twitter.com/rZVyyifiMz— Meriem Ahmed. (@Meriemahmed19) July 2, 2020
وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفي إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكني لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية".
وروت ثالثة ما حدث معها قائلة: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عني، ويقول أيضاً أنني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".
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