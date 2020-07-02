سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يوليو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الخميس على خلفية إجازة رسمية للبنوك العاملة بالسوق، وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 16.08 جنيه للشراء 16.1869 للبيع.



وقرر المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو من كل عام يومي الأربعاء والخميس لتعود إلى العمل يوم الأحد المقبل.

وغلب سعر 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع على معظم التداولات مقابل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع في تعاملات الثلاثاء.

وبلغ المعروض النقدي بمصر الشهر الماضي 4.45 تريليون جنيه مصري (276.6 مليار دولار) مرتفعا 17%.

وفي 26 يونيو/حزيران المنقضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.

وقال الصندوق إن البرنامج"سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".

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وحافظت مصر على صدارة أكثر دول القارة الأفريقية جذبا للاستثمار للعام الثالث على التوالي، وفقا لما أكده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

أقل سعر للدولار

وأظهرت شاشات تداول بنك مصر أقل سعر للدولار عند مستوى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري الذي تعطل عن العمل الأربعاء والخميس، بلغ السعر 16.07 جنيه للشراء مقابل 16.17 للبيع،وفق أسعار الثلاثاء.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر لتداول الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء مقابل 18.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 19.70 للشراء، و19.91 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.19 للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فقد سجل 49.79 للشراء، و52.54 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.