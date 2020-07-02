شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: محمد الموجى هرم من أهرمات الموسيقى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" صرح الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية على هامش إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للموسيقار الراحل محمد الموجي بأن الموجى هرم من أهرمات الموسيقى بمصر ليس لأنه اكتشفنى ولكن لأنه مبدع وملحن عبقرى. وأجاب هانى شاكر على سؤال حول ما أشيع عن غيرة العندليب الأسمر منه حينما دفع الموجى به لعالم الفن، قال: أنا لا أعلم ولكن يقال ذلك . يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة أحيت الليلة الذكرى الخامسة والعشين للموسيقار محمد الموجي باستضافة الموسيقار يحيى الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي والمؤرخ الموسيقي أشرف غريب والمايسترو محمد عبدالستار وسمر الحسيني و محمد الخولي بفرقة دار الأوبرا المصرية. Advertisements

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