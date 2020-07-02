شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة وقناة باسم أحمد زكى بعد تدشين موقع للإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تدشين موقع حمل اسم أحمد زكى، أعلن المستشار بلال عبد ‏الغنى وكيل رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى ‏للراحل هيثم ‏أحمد زكى، أنه بصدد تدشين إذاعة وقناة عبر الإنترنت تحمل اسم ‏إمبراطور التمثيل الراحل تتضمنان المواد واللقاءات الإذاعية النادرة ‏التى أجراها الفتى الأسمر فى حياته. ‏

يذكر أنه تم تدشين موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الراحل أحمد ‏زكى، ‏يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، والتى ‏ورثها رامى ‏بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى، كما ‏يضم عددًا من ‏الأقسام منها خطابات بخط الإيد سواء من الجمهور ‏المحب ‏للإمبراطور أو الفنانين ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى ‏‏المستشفى.

Advertisements

ويضم الموقع أيضًا قسما لحوارات أحمد زكى الصحفية التى أجراها ‏‏مع أشهر الصحف فى ذلك الوقت بالإضافة إلى عدد من الوثائق ‏‏بخط يد للنجم الراحل ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليسها، ‏‏بجانب شهادات نجوم الفن الكبار الذين عاصروه حول موهبة أحمد ‏‏زكى وحياته.‏

وأخيرا يضم الموقع عددًا من الصور الناردة للإمبراطور أحمد زكى ‏‏وزوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الراحل هيثم أحمد زكى من بداية ‏‏طفولته حتى شبابه.‏