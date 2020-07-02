شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة وقناة باسم أحمد زكى بعد تدشين موقع للإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تدشين موقع حمل اسم أحمد زكى، أعلن المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى للراحل هيثم أحمد زكى، أنه بصدد تدشين إذاعة وقناة عبر الإنترنت تحمل اسم إمبراطور التمثيل الراحل تتضمنان المواد واللقاءات الإذاعية النادرة التى أجراها الفتى الأسمر فى حياته.
يذكر أنه تم تدشين موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الراحل أحمد زكى، يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، والتى ورثها رامى بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى، كما يضم عددًا من الأقسام منها خطابات بخط الإيد سواء من الجمهور المحب للإمبراطور أو الفنانين ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى المستشفى.
ويضم الموقع أيضًا قسما لحوارات أحمد زكى الصحفية التى أجراها مع أشهر الصحف فى ذلك الوقت بالإضافة إلى عدد من الوثائق بخط يد للنجم الراحل ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليسها، بجانب شهادات نجوم الفن الكبار الذين عاصروه حول موهبة أحمد زكى وحياته.
وأخيرا يضم الموقع عددًا من الصور الناردة للإمبراطور أحمد زكى وزوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الراحل هيثم أحمد زكى من بداية طفولته حتى شبابه.
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