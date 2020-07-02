شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ضيف شرف فى مسلسل "الحرامى" مع بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان أحمد فتحى خلال أحداث مسلسل "بيومى فؤاد" كضيف شرف في العمل وبدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية بمنطقة القطامية بديكور فيلا وهو الديكور الرئيسي للعمل، والتي جمعت بينه وبين بطل العمل، والعمل من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت.

والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

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وكان أخر ظهور للفنان أحمد فتحى في مسلسل "اتنين في الصندوق" مع النجمين حمدى المرغنى وأوس أوس، للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولة العمل كل من بيومى فؤاد وانتصار وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوى، وأخرون من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل بمحاولة التوأم "شوقي وزيكا"، تغيير حياتهما للأفضل حيث يريد "زيكا" أن يصبح مغني ويريد "شوقي" أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك، بينما يكتشف ممادو زعيم دولة زمبيزي سر بأنه أنجب توأم وأنهما في مصر.