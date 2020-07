شكرا لقرائتكم خبر عن محبو مارجوت روبى يهنئونها بعيد ميلادها الـ30 بصورتها مع البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد واحدة من أهم نجوم هوليوود، وأجمل المشاهير حول العالم مارجوت روبى، حيث أتمت اليوم عامها الـ30، وفى جعبتها العديد من الأفلام المميزة التى تألقت بها خلال السنوات الماضية، حيث برعت فى لعب كل الألوان المختلفة فى أفلام شاركت بها البطولة مع ليوناردو دى كابريو، ويل سميث، براد بيت، وغيرهم من النجوم الكبار التى وقفت أمامهم.

مارجوت روبى التى لم تنشر أى صورة جديدة عبر حسابها على موقع إنستجرام خلال الساعات الماضية بمناسبة عيد ميلادها، حرص العديد من متابعيها على العودة إلى واحدة من أفضل صورها على الموقع التى تستقطب فيه أكثر من 20 مليون متابع، وهى الصورة التى تعود إلى 3 أسابيع وتظهر فيها أثناء أكلها البطيخ لتهنئتها.

Advertisements



margot robbie

جدير بالذكر أن هذا العام مميز بالنسبة لـ مارجوت روبي التى سطعت فى سماء هوليوود الفترة الأخيرة، خاصة بعد الوقوف أمام النجمين ويل سميث وليونارديو دى كابريو، حيث تعاقدت على الجزء الجديد من سلسله الأفلام الأشهر عن مغامرات البحار "قراصنة الكاريبى" لتكون بديلة لبطل السلسة النجم العالمى جونى ديب.

ومارجوت روبى ممثلة أسترالية رشحت لجائزتى أوسكار وجائزة بافتا، ووضعتها مجلة تايم فى عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً فى العالم، وفى 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجراً فى العالم.

بدأت روبى مسيرتها الفنية فى أواخر عام 2000 فى أفلام أستراليا مستقلة، وما أكسبها شهرة واسعة دور نعومى لاباجلى فى فيلمThe Wolf of Wall Street (2013)، منذ ذلك الحين استمر صعود نجمها مع أفلام التركيز، وكسبت روبي إشادة واسعة من النقاد وترشيحات لجائزة الأوسكار والبافتا لتجسيدها دور تونيا هاردينغ في فيلم I, Tonya (2017). الأشادة استمرت مع تأديها أدوار مثل إليزابيث الأولى في ماري ملكة إسكتلند (2018) وشارون تايت في Once Upon a Time in Hollywood (2019) ثم دورها في Bombshell (فيلم 2019) حيث حصلت بسببه على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة.