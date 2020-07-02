صور.. نجوم الزمن الجميل فى مسرح ساقية الصاوى لتطبيق التباعد ‏الاجتماعى ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مسارح مصر لاستقبال جمهورها بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط بنسبة إشغال 25 % ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتستعد المسارح الآن بابتكار طرق مختلفة لتحقيق التباعد الاجتماعى مع بداية عودة النشاط، فعلى سبيل المثال ابتكرت إدارة ساقية الصاوى طريقة جديدة بوضع صورتين لاثنين من نجوم الزمن الجميل بين كل فردين فى القاعة، وكأنهم ضمن الحاضرين بين الجمهور.
وظهر فى الصور التى كشفت عنها الصفحة الرسمية لساقية الصاوى لشكل قاعات الحفلات، سعاد حسنى، هند رستم، فريد شوقى، رشدى أباظة، فاتن حمامة، زينات صدقى، إسماعيل ياسين، وغيرهم.
ونشر القائمون على ساقية الصاوى عددا من الصور - من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى - وعلقوا عليها: "إحنا اختارنا التباعد يكون بشكل مختلف.. بينك وبين المقعد المجاور اثنين فنانين من الزمن الجميل".
وتبدأ ساقية الصاوى فى تنفيذ برامجها الفنية سواء عروض مسرحية وحفلات وعروض أفلام لجمهورها بداية من الأسبوع المقبل كما أنها فتحت أبوابها لاستقبال الجمهور منذ بداية الأسبوع الحالى مع قرار مجلس الوزراء، وتقدم الساقية يوم 9 يوليو المقبل أول حفل منذ ثلاث شهور سيكون حفل عرائس لأم كلثوم.
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