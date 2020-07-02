شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الزمن الجميل فى مسرح ساقية الصاوى لتطبيق التباعد ‏الاجتماعى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مسارح مصر لاستقبال جمهورها بعد قرار الدكتور مصطفى ‏مدبولى بعودة النشاط بنسبة إشغال 25 % ضمن إجراءات الوقاية ‏من فيروس كورونا المستجد، وتستعد المسارح الآن بابتكار طرق ‏مختلفة لتحقيق التباعد الاجتماعى مع بداية عودة النشاط، فعلى ‏سبيل المثال ابتكرت إدارة ساقية الصاوى طريقة جديدة بوضع ‏صورتين لاثنين من نجوم الزمن الجميل بين كل فردين فى القاعة، ‏وكأنهم ضمن الحاضرين بين الجمهور.‏

وظهر فى الصور التى كشفت عنها الصفحة الرسمية لساقية ‏الصاوى لشكل قاعات الحفلات، سعاد حسنى، هند رستم، فريد ‏شوقى، رشدى أباظة، فاتن حمامة، زينات صدقى، إسماعيل ‏ياسين، وغيرهم.‏

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ونشر القائمون على ساقية الصاوى عددا من الصور - من خلال ‏حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى - وعلقوا عليها: "إحنا ‏اختارنا التباعد يكون بشكل مختلف.. بينك وبين المقعد المجاور ‏اثنين فنانين من الزمن الجميل‎".‎

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وتبدأ ساقية الصاوى فى تنفيذ برامجها الفنية سواء عروض مسرحية ‏وحفلات وعروض أفلام لجمهورها بداية من الأسبوع المقبل كما ‏أنها فتحت أبوابها لاستقبال الجمهور منذ بداية الأسبوع الحالى مع ‏قرار مجلس الوزراء، وتقدم الساقية يوم 9 يوليو المقبل أول حفل ‏منذ ثلاث شهور سيكون حفل عرائس لأم كلثوم‎.‎