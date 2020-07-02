شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تستشهد بمقولة هيلين كيلر: الأسوأ من كونك أعمى ألا تمتلك البصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هند صبرى بمكياج خفيف ارتدت من خلالها بيجاما وبعض الإكسسوارات البسيطة، في إطلالة رائعة نالت إعجاب جمهورها.

وكتبت الفنانة هندى صبرى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت مستشهدة بمقولة للأديبة والكاتبة الأمريكية الراحلة هيلين كيلر، قائلة: "الشيء الوحيد الأسوأ من كونك أعمى هو أن يكون لديك بصر ولا تمتلك البصيرة".





من جانب آخر، صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام فى الفترة من الجمعة 12 مارس حتى الخميس 18 مارس 2021، مؤكدًا أن الممثل الكبير محمود حميدة وافق على الاستمرار فى الرئاسة الشرفية للمهرجان فى دورته العاشرة للعام الثالث على التوالى لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

كما صرحت المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان بأنه سوف يتم هذا العام تكريم النجمة هند صبرى لمشوارها الفنى المتميز فى السينما العربية وأعمالها التى تعد قيمة فنية كبيرة فى السينما الأفريقية وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

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كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذى يعد من أهم مخرجى السينما المصرية فى فترة الثمانينيات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة.