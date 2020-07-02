شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "30 مارس" لـ خالد الصاوى ودينا الشربينى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "30 مارس" خلال الأيام القليلة المقبلة للفنان خالد الصاوى ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوى، وصبرى فواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، وهو من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث ينتمي الفيلم لنوعية الأفلام السايكو دراما.

فيلم "30 مارس" يعد التجربة الثالثة فى السينما للمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن قدم فيلمي "هروب اضطرارى" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وفيلم "لص بغداد" الذى يعرض حالياً بطولة النجم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأخرون، تأليف تامر ابراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "الحارث" الذى انتهى من تصويره الفترة الماضية المنتظر عرضه بمجرد إعادة فتح دور العرض من جديد بعد انتهاء أزمة كورونا، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر.

أما الفنان دينا الشربينى انضمت لفيلم عمرو يوسف "التهويدة" للمخرج طارق العريان، كما تنتظر دينا عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدوانى وآخرين.

وكان آخر ظهور للنجم خالد الصاوى مسلسل "ليالينا 80" فى شهر رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً على قناة cbc، وشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين ونهى عابدين ومحمد على رزق تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج أحمد صالح.