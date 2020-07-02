شكرا لقرائتكم خبر عن راحت فين أيام زمان.. عبير صبري تسترجع ذكريات الطفولة مع أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة لها أثناء مرحلة الطفولة برفقة والدها، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها.

ونشرت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها أثناء طفولتها، معلقة عليها قائلة: "شايفين البيبي اللي علي الشمال دي اللي بتتمرجح دي أنا شوفتوا الفيونكات والفستان.. وبابا الله يرحمه ويعفو عنه اللي كان بيمرجحني.. مفيش بعد حنية وعطف الأب.. راحت فين الأيام دي".

على صعيد آخر، استأنفت الفنانة عبير صبرى تصوير دورها فى فيلم "زنزانة 7" داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد أشهر من التوقف، حيث جمعتها المشاهد بالفنانين أحمد زاهرونضال الشافعى ومدحت تيخة إيمى إسلام، على أن يستمر التصوير فى هذا الديكور لمدة أسبوع وبعدها يتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل بالكامل.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

وفى سياق آخر تنتظر عبير صبرى تصوير المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل بالكامل، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد وفيق وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، محمود قابيل ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

وكان آخر أعمال عبير صبرى فى السينما فيلم "اللى اختشوا ماتو" قبل 4 سنوات وشاركت فى بطولته الى جانب غادة عبد الرازق وسلوى خطاب وهيدى كرم ومروى اللبنانية ومروى عبد المنعم وأميرة الشريف وأحمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وايهاب فهمى وأحمد الشامى وتأليف محمد عبد الخالق وإخراج اسماعيل فاروق.