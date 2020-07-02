شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة عن معاناته مع الكمامة والجيوب الأنفية: "تحس أنك بتتنفس تحت المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر أمير طعيمة عن معاناته اليومية مع ارتداء الكمامة فى ظل إصابته بالجيوب الأنفية، حيث نشر صورة له يرتدى الكمامة داخل سيارته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الكمامة + الجيوب الأنفية كأنك بتتنفس تحت الميا".



امير طعيمة





من ناحية أخرى شارك الشاعر أمير طعيمة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة للفنان المغربى سعد لمجرد، معلقا عليها "قريبا مع صديقى النجم المتميز سعد لمجرد.. أغنية عدى الكلام".

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وتعتبر أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وقد انتهى من تسجيلها الفنان سعد لمجرد، ومن المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى صناعة مصرية خالصة ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

وكان دعم الشاعر أمير طعيمة الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيره بأنه لا يقبل المشاهد الساخنة والتي تضمن القبلات والأحضان ووصفه البعض بأنه يدعى الفضيلة، وقال أمير عبر تويتر "بتوع حرية الرأى واللى دائما بيدافعوا عّن كل اللى يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللى عايز يرضى ربنا فى شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء فى أعماله... وأصلا ما فرضش رأيه على الآخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه وناجح فيه".

وتابع طعيمة: "يا جدعان النفس اللى بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".