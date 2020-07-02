شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر نمبر 1 وتليه إليسا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر 30 يوما طرح عدد من النجوم اللبنانيين أغانى جديدة سنجل عبر منصة يوتيوب، وحظيت هذه الأغانى على نسب مشاهدة عالية، وهؤلاء النجوم هم فضل شاكر وإليسا ووائل جسار وعاصى الحلانى، وبلغة الأرقام نتعرف على ترتيب المراكز الأولى فيما يتعلق بنسب المشاهدة.

المركز الأول "نمبر 1" المركز الأول "نمبر 1" النجم فضل شاكر طرح أغنية "غيب"، وهى أغنية باللهجة المصرية، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ولقد حققت هذه الأغنية نسب مشاهدة وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة.

المركز الثانى المركز الثانى النجمة إليسا طرحت منذ شهر تقريبا أغنية "قهوة الماضى" وحظيت على نسب مشاهدة عالية بلغت 3.740.839، الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، ألحان رحيم وتوزيع كميل الخورى.

المركز الثالث المركز الثالث يأتى المطرب وائل جسار بأغنيته الجديدة "ما تغبيش ثوانى"، والتى حققت مشاهدات بلغت 3.630.893 ، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرد فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع. Advertisements

المركز الرابع المركز الرابع يأتى المطرب عاصى الحلانى بأغنيته "بعشقك"، والتى حققت 3 ملايين و126 ألف مشاهدة، ويظهر عاصى في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.









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