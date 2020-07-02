شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها آدم من المدرسة: "فخورة بك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بتخرج أبنها آدم من إحدى المدارس، وسط حالة من الفرحة لها ولأبيها، ونالت إعجاب جمهورها بموقع إنستجرام، حيث حضرت حفل التخرج.

ونشرت هنا شيحة "فيديو" من حفل تخرج أبنها آدم، وظهر من خلالها والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حيث بدت سعيدة بتلك المناسبة الرائعة.

وكانت أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، حيث اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.







وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017.

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يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".