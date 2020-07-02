شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تحيي ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة نادية الجندي الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت أبو عوف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حرصت على نشر صور لها برفقة الفنان الراحل، معلقة: "الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير والصديق الغالي عزت أبو عوف.. الله يرحمه.. نسألكم الدعاء".

ومر عام على رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف الذي توفي العام الماضى عن عمر يناهز 70 عاما بعد أن خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها، لكنه عانى من مشكلات صحية أدت لتدهور صحته.

كان الدكتور عزت أبو عوف يتميز بصفات قلما أن تتجمع فى شخص واحد أو يتفق عليها أكثر من شخص فهو كان صاحب أخلاق لايختلف عليها أى شخص فى الوسط الفنى وكان بقلبة طيبة اتفق عليها الجميع كان خدوم جنتل مان .

النجمة نادية الجندي مع الفنان الراحل عزت أبو عوف

وكان النجاح دائمًا حليفه منذ طفولته حيث تخرج في كلية الطب وعمل طبيب أمراض نساء وتوليد، ولكنه لم يترك شغفه الأول وهو الموسيقى، انضم أبوعوف إلى أكثر من فرقة غنائية ثم فرقة "Les Petits Chats" التي اشترك فيها مع مجموعة من الموسيقيين الشباب آنذاك منهم عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة، "Black Coats" التي تفككت بعد فترة، وأسس فرقة تجمعه بشقيقاته الأربع، والتي تفككت أيضاً بعد نجاحهم الكبير. Advertisements

النجمة نادية الجندي مع الفنان الراحل عزت أبو عوف

وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان، كما أنه له ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبو عوف.

لم تقتصر براعة أبو عوف على الموسيقى والغناء فقط، بل امتدت إلى التمثيل أيضاً، فقدم مجموعة مميزة من الأفلام التي بدأها بـ"آيس كريم في جليم" للمخرج خيري بشارة، عام 1992، وشارك خلال تلك الفترة التى امتدت إلى 27 عاماً، فيما يقرب من 200 عمل ما بين الدراما التليفزيونية والسينمائية وكان كلمة سر نجاح أى عمل فنى يشارك فيه لذلك كان يكون أول من يوقع فى اى عمل فنى بعد صاحب البطولة المطلقة فورا لانشغاله الدائم.

النجمة نادية الجندي مع الفنان الراحل عزت أبو عوف

من إنجازاته هى اكتشافه للمطرب محمد فؤاد حيث كشف فؤاد في إحدى اللقاءات التليفزيونية يتحدث عن تفاصيل إنضمامه إلى الـ"فور إم"، وقال إنه جاء عن طريق الصدفة البحتة: "كنت بصحبة شقيقي عبد العزيز في طريق مغادرتنا لنادي الشمس عقب حفل الـ"فور إم"، وإذا بسيارة يقودها د.عزت أبو عوف تتوقف لسؤالنا عن بوابة الخروج، استغل شقيقي الفرصة وقال لعزت أبو عوف: "محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكوا".

وفوجئ الشاب الصغير، الذي لم يتعدى سنه وقتها 20 عاما بعزت أبو عوف ينظر إليه، وينزل من سيارته ليعطيه كارت عليه رقم تليفونه وعنوانه وسط ذهول فؤاد وطلب أبو عوف من فؤاد أن يتصل به في اليوم التالي، وكانت آخر كلمة قالها عزت أبو عوف لمحمد فؤاد هي "يا رب صوتك يطلع حلو يا محمد"، وصور هذا المشهد بتفاصيله خلال أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بمشاركة عزت أبو عوف.