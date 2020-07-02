شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلا غنائيا "أون لاين" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي "أون لاين"، تحت شعار "سهرة العمر مع محبوب الجماهير"، يوم الخميس المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الجارى، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكان الفنان جورج وسوف تعرض في الفترة الأخيرة للعديد من الشائعات كانت آخرها شائعة تدهور صحته نتيجة اصابته بفيروس كورونا، وهو ما دفع المطرب جورج وسوف للخروج عن صمته مؤخرًا حين أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وكتب تغريدة مطولة هاجم فيها كل من روج لتلك الشائعات الأخيرة وقال: "لما اصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، ثم كتب في النهاية "زهقنا"، معبرًا بذلك عن حالة الملل الذى وصل لها.