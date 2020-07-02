شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من الخليج 365..حقيقة وفاة صابر الرباعى وسبب وصف لطيفة لواقعة بالكابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز الفن من صالة تحرير الخليج 365 الذى قدمته الزميلتين رغدة بكر ونسرين فؤاد، وأعده الزميل محمود العمري، تفاصيل تدشين إذاعة وقناة عبر الإنترنت تحمل اسم ‏إمبراطور التمثيل الراحل تتضمنان المواد واللقاءات الإذاعية النادرة ‏التى أجراها الفتى الأسمر فى حياته.

كما استعرض الموجز ما ذكرته الفنانة لطيفة والتي أعربت عن حزنها من واقعة اغتصاب وتعذيب طفل سورى والتى قام بها 3 شباب فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، واجتاح فيديو الواقعة صفحات السوشيال ميديا.

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واستعرض الموجز الفني نجاح كبير حققه مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it، منذ عرض أولى حلقاته أمس الأربعاء، والتي ظهرت ردود أفعال عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ممن عبروا عن إعجابهم بالعمل.

وتطرق الموجز، إلى كواليس بحث النجمة ياسمين عبد العزيز عن مخرج لفيلمها الجديد التى بدأت فى تحضيراته مع المنتج أحمد السبكى الفترة الحالية، وهو من تأليف خالد جلال، الذي يواصل كتابه السيناريو حالياً والتي تدور أحداثه فى إطار كوميدى وتظهر ياسمين فيه بشكل كوميدى جديد.

نفى النجم التونسى صابر الرباعى الشائعات المتداولة عن تعرضه لحادث سير أدى لوفاته، وظهر فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، ليعبر عن استيائه الشديد من مثل هذه الشائعات المغرضة، مؤكدا أنه بخير ومتواجد مع عائلته فى تونس.

وعرض الخليج 365 في الموجز، الشائعة التي طالت النجم التونسى صابر الرباعى عن تعرضه لحادث سير أدى لوفاته، وظهر فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، ليعبر عن استيائه الشديد من مثل هذه الشائعات المغرضة، مؤكدا أنه بخير ومتواجد مع عائلته فى تونس.