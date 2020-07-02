محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا "أون لاين" 10 يوليو المقبل

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ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة، منها "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، ويتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.
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