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محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا "أون لاين" 10 يوليو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود  العسيلي لاحياء حفل اونلاين علي مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعة الموافق ١٠ يوليو الجاري،  في الساعة العاشره مساء، وبذلك يفتتح عسيلي اولى حفلات مهرجان حفله من البلكونه الذي يضم الفتره القادمة  ٨ حفلات غنائيه اونلاين لعدد من اشهر نجوم الغناء علي مدار الثلاثه شهور القادمة.

 

 

ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة، منها "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

 

 

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يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى  أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، ويتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة  يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.

 

 

 

 

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