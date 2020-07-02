شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: أترك المشاكل التي تحاول إخفاءها تذهب مثل البالونات في السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، الاحتفال بعيد ميلادها، الذى وافق الإثنين الماضى 29 يونيو، حيث نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام "فيديو" خلال إفلاتها بالون حيث تركته تطير في السماء.





وظهرت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، أثناء إفلاتها بالون في السماء بعد قيامها بالعد التنازلى المدون عليها عبارة "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت قائلة :" لكل المشاكل التي تحاول إخفاءها دعها تذهب مثل البالونات في السماء".

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وشاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو لبنات شقيقها خلال احتفالهن، معلقة على الفيديو قائلة: "حياتى".

كما غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "البعض يريد منك ولا يريدك أنت والبعض يريدك أنت ولا يريد منك أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك ناس آخر زمن".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.